Sinner l' ex sfidante Tobias Tappeiner morto | Tasso alcolemico oltre il limite

Tobias Tappeiner, il 24enne che lo scorso 15 giugno morì in un incidente stradale dopo aver imboccato contromano l'autostrada A22, aveva in corpo un tasso alcolemico di 1,69 grammi per litro. Lo fa sapere la Procura di Bolzano in una nota, a seguito delle analisi compiute sul cadavere del giovane: "In relazione al grave incidente verificatosi in data 15 giugno sulla A22 si comunica che è pervenuto l'esito delle analisi dei liquidi biologici di Tappeiner Tobias. Dall'analisi è emerso che lo stesso aveva un tasso di alcolemia pari ad 1,69 gL. L'analisi sulla presenza di altre sostanze ha dato esito negativo.

