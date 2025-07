Sinner è nei guai Alcaraz complice | US Open a rischio

I tifosi di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono molto preoccupati in vista degli US Open: nessuno se l’aspettava. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz torneranno in campo nel Masters 1000 di Cincinnati. Dopo aver saltato Toronto i due grandi rivali saranno presenti nel torneo statunitense per preparare al meglio i successivi US Open. Lo scorso anno Sinner trionfò sia a Cincinnati che a Flushing Meadows: l’obiettivo di Jannik è provare a fare il bis in entrambi i tornei, anche se Carlos vorrĂ sicuramente prendersi la rivincita sull’italiano dopo il ko subito nella finale di Wimbledon. Lo spagnolo sa bene che Sinner ha molti punti da difendere sul cemento dopo le tante vittorie del 2024: per questo Alcaraz comincerĂ il lungo assalto alla prima posizione del ranking ATP giĂ a Cincinnati per poi provare a fare il botto proprio agli US Open, dove l’anno scorso venne eliminato al secondo turno dall’olandese Van de Zandschulp. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner è nei guai, Alcaraz complice: US Open a rischio

