Simone Cerasuolo oro mondiale e cuore bianconero | Tra oro alle Olimpiadi e Champions ecco cosa scelgo

Simone Cerasuolo, 22 anni da Imola, ha dimostrato che la dedizione paga. Con la sua straordinaria prestazione nei 50 rana.

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall’argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

Simone Cerasuolo: “I 50 rana mi vengono meglio, ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa” - Nell’ultima puntata di Focus – Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Simone Cerasuolo.

Oro Mondiale di Simone Cerasuolo nei 50 rana: 'papà mi ha detto vai e vinci' "Ieri sera ho chiamato mio padre e lui mi ha sostenuto - racconta il campione di Imola - dicendomi che se sono veramente forte dovevo farcela. Il mio sogno è sempre stato di Vai su Facebook

Simone Cerasuolo conquista l’oro mondiale nei 50 metri rana a Singapore 2025, regalando all’Italia un titolo inedito e un sogno che diventa realtà . #simonecerasuolo #nuoto #Singapore Vai su X

Mondiali nuoto 2025, chi è Simone Cerasuolo oro nei 50 rana; L'ex campione dei 400 pensava che sonnolenza e stanchezza fossero normali, era una grave patologia; Grande donna, grande voce, grande cuore. In edicola uno speciale dedicato a Ebe Stignani.

Cerasuolo “La medaglia olimpica dopo l’oro mondiale? Meglio la Champions alla Juventus” - Tanto che preferirebbe rinunciare a un podio a Los Angeles 2028 in cambio del trofeo che il club del suo cuore insegue dal 1996 ... Riporta msn.com

Cerasuolo dopo l'oro al Mondiale di nuoto: 'Preferirei la Champions della Juventus' - Divertente siparietto al Mondiale di nuoto, dove lo juventino Simone Cerasuolo ha vinto l'oro nei 50 rana. Da ilbianconero.com