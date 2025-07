Simone Cerasuolo cuore bianconero! Dopo l’oro nei 50 rana rivela | Bronzo alle Olimpiadi o Champions della Juve? Sempre Juventus viene prima di tutto

Simone Cerasuolo dopo aver vinto l’oro nei 50 rana ha manifestato tutta la sua juventinitĂ attraverso queste dichiarazioni. Cosa ha detto. Una medaglia d’oro che scrive la storia del nuoto italiano e una dichiarazione d’amore che infiamma il cuore del popolo bianconero. Simone Cerasuolo è il nuovo campione del mondo dei 50 rana, ma la sua fede juventina brilla quasi quanto il metallo piĂą prezioso che si è appena messo al collo. Ai microfoni di Sky Sport, subito dopo il trionfo, il nuotatore ha rivelato la sua incrollabile passione per la Signora. Un oro che fa la storia: Cerasuolo è il primo campione iridato italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Simone Cerasuolo cuore bianconero! Dopo l’oro nei 50 rana rivela: «Bronzo alle Olimpiadi o Champions della Juve? Sempre Juventus, viene prima di tutto»

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall’argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

Simone Cerasuolo: “I 50 rana mi vengono meglio, ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa” - Nell’ultima puntata di Focus – Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Simone Cerasuolo.

