Il tesoro buddista di gemme e gioielli "Piprahwa", che gli indiani ritengono sacro perché legato ai resti del Buddha, rientra in India. Lo ha reso noto Sotheby's, che a maggio aveva annunciato l'asta del tesoro, descritto dagli archeologi come uno dei più preziosi ritrovamenti dell'era moderna (era stato messo all'asta a Hong Kong). L'asta era stata sospesa per le pressioni diplomatiche del governo indiano e dei leader buddisti di tutto il mondo. Sotheby's si è dichiarata orgogliosa di annunciare che, al termine di due mesi di trattative con il precedente proprietario, e grazie all'intervento del governo di Delhi, l'intero scrigno è stato acquistato dalla società di Mumbai Godrej Industries Group, che lo esporrà per renderlo visibile a tutti.

© Iodonna.it - Simbolo di spiritualità e memoria collettiva, le gemme del Buddha tornano nel loro luogo d’origine