Signore in giallo dive d’argento Nuove indagini per Curtis e Bates

Arguta, ironica e con una grande predisposizione all’osservazione. Jessica Fletcher, autrice di romanzi gialli con il volto di Angela Lansbury, ha risolto centinaia di casi di omicidio. Dovunque andava finiva sempre per scapparci il morto. Ma lei, come in un’equazione matematica semplicissima, scovava sempre il colpevole. Dodici stagioni per 264 episodi andati in onda dal 1984 al 1996 che hanno appassionato svariate generazioni di spettatori trasformando la serie in un cult e la sua protagonista in un’icona. A quasi trent’anni di distanza dalla sua conclusione, da oltreoceano è arrivata la notizia che sarĂ Jamie Lee Curtis a raccogliere l’ereditĂ di Lansbury, morta nel 2022 a 96 anni, diventando il nuovo volto della Signora in giallo, confermando una voce che si rincorreva da mesi e che fa idealmente coppia con un altro ritorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Signore in giallo, dive d’argento. Nuove indagini per Curtis e Bates

