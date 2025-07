Sigilli al ’centro massaggi’ Appartamento a luci rosse denunciata una 57enne Annunci su 10 siti online

Si fingeva un centro massaggi, ma era un vero e proprio luogo di prostituzione. Con tanto di pagamenti in contanti delle prestazioni, dai 40 ai 70 euro. Ma prima di arrivare nella casa a ’luci rosse’ i clienti chiamavano e prendevano appuntamento, dopo aver visto l’annuncio su ben 10 siti online, su tutti quello di Escort Advisor. Per questo è finita nei guai una donna classe ’68 di origine cinese, ma residente a Milano. Da qualche tempo aveva preso in affitto un appartamento in pieno centro. Primo piano, luci soffuse rosse, avanti e indietro continuo di uomini a qualsiasi orario. Dentro, alcune ragazze, probabilmente a rotazione, obbligate a svolgere le prestazioni sessuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sigilli al ’centro massaggi’. Appartamento a luci rosse, denunciata una 57enne. Annunci su 10 siti online

