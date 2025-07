A prescindere dalla pericolosa situazione legata al virus West Nile, le zanzare rappresentano uno dei maggiori nemici dell’estate, trasformando serate piacevoli all’aperto in battaglie contro prurito e fastidio. Tuttavia, la scienza ha finalmente svelato i meccanismi che rendono alcune persone veri e propri “magneti per zanzare”, offrendo strategie concrete per ridurre significativamente il rischio di punture. La ricerca pubblicata su Current Biology ha dimostrato che le zanzare riescono a distinguere il nostro odore personale anche a grande distanza, atterrando quattro volte più spesso sui soggetti più attraenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Siete un magnete per zanzare? La scienza ha scoperto perché (e come disattivarlo)