Sicurezza sul lavoro Carotenuto M5s | Da Meloni e Calderone solo annunci se ne fregano dei lavoratori

Il caso dei 3 operai morti a Rione Alto ci porta ancora una volta a parlare di sicurezza sul lavoro in Italia, dove i dati delle vittime di infortuni fatali restano alti. "Inaccettabile", dice a Fanpage.it Dario Carotenuto, deputato del M5s, che attacca il governo: "Da quando Meloni è in carica ha trasformato il 1° maggio in un grande spot pro-governo, ma poi agli annunci non seguono i fatti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - lavoro - carotenuto - meloni

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio nazionale sulla pesa in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, elaborato dal Centro Studi Uil (servizio lavoro, coesione e territorio) del 28 aprile 2025, consegna un quadro tanto chiaro quanto allarmante: Brindisi è all’ultimo posto in Italia per investimenti.

Sicurezza sul lavoro, patto governo-sindacati per la strategia nazionale. Meloni: partiamo da formazione - Dopo oltre quattro ore di confronto, si è concluso a Palazzo Chigi l’incontro tra governo e sindacati sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, un dossier cruciale per l’economia italiana, segnata da oltre 500mila infortuni annui e un impatto significativo su produttività e costi sociali.

Meloni a sindacati: “1,2 miliardi per salute e sicurezza sul lavoro” - Sicurezza e salute sul lavoro: tavolo tra la premier Giorgia Meloni e i sindacati a Palazzo Chigi. La presidente del consiglio ha invocato un’alleanza istituzioni-sindacati-imprese per mettere il tema al centro delle priorità del Paese dicendo che alla prevenzione saranno garantiti 1,2 miliardi di risorse.

Nel quartiere San Lorenzo di Roma alcuni manifesti della Lega, affissi per celebrare i risultati ottenuti con l’applicazione del nuovo decreto Sicurezza, sono stati imbrattati con della vernice rossa. “Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore. Grazie alla Lega”, Vai su Facebook

Sicurezza sul lavoro, Carotenuto (M5s): Da Meloni e Calderone solo annunci, se ne fregano dei lavoratori.

Sicurezza sul lavoro, Carotenuto (M5s): “Da Meloni e Calderone solo annunci, se ne fregano dei lavoratori” - Il caso dei 3 operai morti a Rione Alto ci porta ancora una volta a parlare di sicurezza sul lavoro in Italia, dove i dati delle vittime di infortuni fatali ... fanpage.it scrive

Meloni: sicurezza lavoro nostra priorità - RaiNews - "Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell'azione di questo Governo e lo testimoniano i tanti provvedimenti che abbiamo adottato fin dall'insediamento". Lo riporta rainews.it