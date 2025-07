Sicurezza | perquisiti 22 minori suprematisti antagonisti e jihadisti in tutta Italia

Arezzo, 31 luglio 2025 ‚Äď Su delega della Procura dei Minori di Taranto, √® stato perquisito un 15enne residente nella provincia tarantina, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa e per porto illegale di armi in luogo pubblico, il quale nel corso di una conversazione in chat, con altro minorenne indagato dalla Procura dei Minori di Venezia, aveva affermato di essere stato in passato membro dell'associazione suprematista ¬ęThe Base¬Ľ e di dedicarsi alla fabbricazione di ordigni artigianali. A queste attivit√† si aggiungono la perquisizione svolta in provincia di Milano, su delega della Procura minorile meneghina, nei confronti di un 16enne, autore di messaggi pubblicati su canali Telegram riconducibili alla destra suprematista e neonazista, l'attivit√† nei confronti di due minori di anni 14 e 17, residenti in provincia di Arezzo e di un 15enne residente in provincia di Firenze, emersi all'attenzione delle Digods toscane a seguito di approfondimenti svolti su diversi episodi di imbrattamento compiuti lo scorso mese di marzo a San Giovani Valdarno (AR) che hanno permesso di evidenziare condotte dei tre soggetti, connotate dal tenore discriminatorio e antisemita, contro l'ideologia ¬ęantifascista¬Ľ e verso tutti coloro che non si identificano nella razza bianca. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Sicurezza: perquisiti 22 minori suprematisti, antagonisti e jihadisti in tutta Italia

In questa notizia si parla di: minori - sicurezza - perquisiti - suprematisti

Attentato alla sicurezza: minori provano a far deragliare i treni - Modena, 22 maggio 2025 ‚Äst Forse pensavano di suscitare ilarit√† o ammirazione nei coetanei. E‚Äô incomprensibile come non si rendessero conto del pericolo in cui incorrevano ma anche dei rischi a cui sottoponevano altri ignari cittadini.

‚ÄúCyberbullismo‚ÄĚ, il libro di Paolo Siani: la presentazione con Rete per la sicurezza dei minori e degli adolescenti - Rete per la Sicurezza Minori e Adolescenti presenta con Paolo Siani ‚ÄúCyberbullismo‚ÄĚ, piccolo manuale per proteggere e guidare la generazione digitale.

Investigatore Controllo Minori: La Soluzione Affidabile per la Sicurezza dei Tuoi Figli - In un mondo in continua evoluzione, la protezione e il controllo dei minori rappresentano una priorità fondamentale per ogni genitore, affidarsi a un investigatore controllo minori professionale e qualificato è la scelta migliore per monitorare in modo discreto e legale i comportamenti e le frequentazioni dei propri figli.

Sicurezza: perquisiti 22 minori suprematisti, antagonisti e jihadisti in tutta Italia; Perquisiti 22 minori suprematisti, antagonisti e jihadisti in tutta Italia -; Maxi operazione antiterrorismo: 22 perquisizioni su minori radicalizzati in tutta Italia.

Sicurezza: perquisiti 22 minori suprematisti, antagonisti e jihadisti in tutta Italia - su canali Telegram riconducibili alla destra suprematista e neonazista, l'attività nei confronti di due minori di anni 14 e 17, residenti in provincia di Arezzo e di un 15enne residente in provincia ... Secondo lanazione.it

Antiterrorismo: 22 minori perquisiti in tutta Italia - Per il filone di indagine sull’estremismo di destra, due minori di 15 anni sono stati perquisiti in provincia di Oristano, un minore di 13 anni nel cosentino, un 17enne nella provincia di Messina e un ... Segnala poliziadistato.it