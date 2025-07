sicurezza nelle case della piastra porte blindate contro le occupazioni

Porte blindate negli appartamenti Aler della Piastra temporaneamente sfitti per evitare occupazioni abusive. Una misura che sarà accolta con favore da chi, nel quartiere sud ovest del capoluogo, si trova quotidianamente a che fare con sgradevoli sorprese nelle torri. Qui, dopo l’assalto agli scantinati e i bivacchi nei luoghi comuni, dove spesso famiglie con figli piccoli sono costrette ad attraversare androni occupati da tossicodipendenti e senza dimora, recentemente si sono verificate prese di possesso non autorizzate di alloggi. Benvengano dunque le ulteriori risorse stanziate dalla Regione per finanziare i piani operativi per la sicurezza che ogni singola Aler dovrà sottoporre all’assessorato regionale alla Casa, nel dettaglio, entro metà settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

