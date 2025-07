Sicurezza e arredo urbano La nuova rotonda mette tutti d’accordo

Inaugurata l’altro giorno la nuova rotonda lungo viale Milano a Gallarate, attesa per migliorare la viabilità e alleggerire il traffico lungo un asse stradale importante, sul quale si affacciano diverse attività commerciali. L’opera è costata 1,63 milioni di euro, fondi per la maggior di Regione Lombardia e provincia di Varese. "Siamo contenti, i gallaratesi l’aspettavano da tanto tempo – ha detto il sindaco di Gallarate Andrea Cassani al taglio del nastro –. È un progetto che coniuga funzionalità , sostenibilità e cura del paesaggio urbano". Importanza sottolineata anche dall’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna che ha fatto rilevare: "Quello che vediamo è il risultato di una progettazione puntuale e di un cantiere articolato, che ha ridisegnato la viabilità in una zona spesso congestionata, rendendola più ordinata, accessibile e sicura". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sicurezza e arredo urbano. La nuova rotonda mette tutti d’accordo

