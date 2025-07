Sicurezza a Foggia | 1,3 milioni per le nuove stazioni dei carabinieri 300mila per incrementare la videosorveglianza

Durante il Consiglio comunale di ieri, 30 luglio, è stato approvato un investimento di un milione e 300mila euro destinato alla  realizzazione e ristrutturazione delle sedi dei Carabinieri: quella di Candelaro, che verrĂ trasferita in un nuovo edificio; quella di San Lorenzo, che dovrĂ . 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

