Arriva l’avviso di conclusione delle indagini per il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno. La Procura di Palermo si è presa fino all’ultimo giorno utile prima della scadenza dei termini per notificare gli avvisi che preludono alla richiesta di rinvio a giudizio per complessivi sette imputati. Gaetano Galvagno Oltre a Galvagno, ricevono la notifica la sua ex portavoce Sabrina De Capitani, gli imprenditori Marcella Cannariato e Nuccio La Ferlita, e altre tre figure considerate “minori” nell’inchiesta: Alessandro Alessi (titolare di una societĂ che organizza eventi per la Fondazione Dragotto), Marianna Amato e Giuseppe Cinquemani, segretario particolare di Galvagno. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Sicilia, il presidente dell’Ars verso il processo. Galvagno: “Escluse le presunte utilità personali”