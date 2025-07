Sicilia abolizione addizionale comunale per aeroporti siciliani minori in arrivo la misura della Regione

«L'emendamento del Senato che permetterĂ di non applicare l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco per gli aeroporti siciliani piĂą piccol i è il coronamento di un grande lavoro che la Regione ha portato avanti in questi mesi per incentivare i voli verso questi scali e di conseguenza incrementare i flussi turistici». Lo dice l'assessore alle Infrastrutture e alla mobilitĂ , Alessandro Aricò.

