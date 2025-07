“Il torrente Pesa in questo periodo è secco”, ha detto il sindaco Simone Londi, “Vogliamo capire come poter attenuare questo fenomeno e riuscire un domani a riavere acqua nel corso del fiume per restituire alla cittadinanza e alla natura questa importante “arteria” naturale”. Sono anni che il corso d’acqua si trasforma in una sorta di strada campestre, nel corso della stagione estiva, per un numero di mesi compreso tra tre e sei, anche se eccezionalmente. Per segmenti. Certamente per circa 3 km a nord di Montelupo Fiorentino. Dove nel 2021 la perdita totale di acqua si è protratta per cinque mesi, ininterrottamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siccità e prelievi artificiali seccano il Pesa, il consiglio comunale si riunisce nel letto del torrente in segno di protesta