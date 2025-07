Si schianta un F-35 negli Usa il secondo quest' anno

Un caccia F-35 della Marina militare statunitense è precipitato ieri nella California centrale, vicino alla base aerea navale di Lemoore: lo ha reso noto la Marina in un comunicato stampa, aggiungendo che Il pilota si è eiettato in sicurezza. Lo riporta la Cnn. L' F-35 è un caccia utilizzato da oltre 17 Paesi ed un valore di circa 100 milioni di dollari (oltre 87 milioni di euro). Si tratta del secondo aereo di questo tipo delle forze armate Usa caduto quest'anno, dopo quello dell'aeronautica militare precipitato a gennaio vicino alla base aerea di Eielson, in Alaska, a durante una missione di addestramento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Si schianta un F-35 negli Usa, il secondo quest'anno

In questa notizia si parla di: secondo - quest - anno - schianta

Escluso l'unico partecipante al secondo bando per cala Materdomini. Anche quest'anno, estate senza servizi - Cala Materdomini, nuova fumata nera per la gestione del punto ristorazione nella spiaggia pubblica attrezzata ma gli esclusi preannunciano ricorso.

One-punch man stagione 3 svelerà un grande segreto quest’estate secondo le ultime notizie - anticipazioni sulla stagione 3 di one-punch man. Il mondo degli anime attende con crescente interesse l’arrivo della terza stagione di One-Punch Man, una delle serie più popolari e apprezzate nel panorama giapponese e internazionale.

Sul palco di Piazza Duomo, a Milano, canteranno Elodie, Lucio Corsi, Brunori Sas e Giorgia. Ma il più grande evento gratuito di musica live in Italia quest'anno raddoppia: il secondo appuntamento è a Palermo, il 27 giugno - T utto pronto a Milano per l’attesissimo Radio Italia Live 2025, il concerto gratuito in Piazza Duomo che riunisce sul palco alcuni fra i più grandi cantanti del panorama musicale italiano.

Il gravissimo incidente sull'A4. Secondo un amico dell'82enne che ha causato lo schianto in cui sono morti lui e altre 3 persone, l'uomo "non dormiva da due giorni". Le immagini delle telecamere rivelano che ha guidato contromano per 7 chilometri, ben 5 mi Vai su Facebook

Si schianta un F-35, il secondo quest’anno; Usa: Si schianta un F-35, il secondo quest'anno |; Si schianta un F-35 negli Usa, il secondo quest'anno.

Si schianta un F-35 negli Usa, il secondo quest'anno - 35 della Marina militare statunitense è precipitato ieri nella California centrale, vicino alla base aerea navale di Lemoore: lo ha reso noto la Marina in un comunicato stampa, aggiungendo ... Da ansa.it

Usa Si schianta un F-35, il secondo quest'anno - 35 della Marina militare statunitense è precipitato ieri nella California centrale, vicino alla base aerea navale di Lemoore: lo ha reso noto la Marina in un comunicato stampa, aggiungendo ... Lo riporta bluewin.ch