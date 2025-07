Si sblocca il mercato in uscita | la Salernitana cede Njoh al Servette

Si sblocca il mercato in uscita della Salernitana. Il club granata ha infatti ceduto il terzino Lilian Njoh al Servette. L'operazione è a titolo definitivo: frutterà 50mila euro e la possibilità di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Njoh fu ingaggiato dal precedente diesse. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: njoh - sblocca - mercato - uscita

Si sblocca il mercato in uscita: la Salernitana cede Njoh al Servette; Salernitana, Njoh al Servette: e Hrustic ritrova un ex granata; Salernitana, Njoh ai saluti: quanta fatica per Faggiano per piazzare gli altri esuberi!.

Juve, il mercato in uscita non si sblocca e anche le regole sui ... - E se nella scorsa stagione alla fine la Juve ha concluso la sessione con una serie di prestiti con diritto di riscatto che ... Secondo calciomercato.com

Foggia: in uscita Salines e Zunno, non si sblocca Kiyine. Millico ... - Il mercato del Foggia entra nel vivo, con la società rossonera concentrata soprattutto sulle operazioni in uscita. Da calciomercato.com