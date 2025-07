Si rifugia in cantina e nasconde la cocaina nella trave 26enne bloccato a Milano dopo il blitz

Un 26enne marocchino è stato arrestato a Milano per spaccio: nascondeva cocaina in una cantina di via Segneri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Si rifugia in cantina e nasconde la cocaina nella trave, 26enne bloccato a Milano dopo il blitz

In questa notizia si parla di: cantina - cocaina - 26enne - milano

Fermato per controllo: in tasca 5 dosi di cocaina, in cantina altri 50 grammi. Arrestato - Cinque dosi di cocaina saltate fuori dalle tasche, altri 50 grammi di polvere biancha in una cantina della quale l'uomo aveva le chiavi.

Circa due chili di cocaina purissima nella cantina occupata, rintracciato grazie al dna sugli oggetti - Aveva nascosto due chili di cocaina purissima nella cantina. Ma quel locale non era suo. L'intervento della polizia locale, infatti, è avvenuto a seguito di una denuncia di effrazione per una cantina di un alloggio in edilizia residenziale pubblica in via Civitavecchia a Milano, gestito da MM.

Blitz nelle cantine del palazzo: trovata coca, arrestato un 26enne https://ift.tt/4N3ULQW Vai su X

Blitz nelle cantine del palazzo: trovata coca, arrestato un 26enne; Si rifugia in cantina e nasconde la cocaina nella trave, 26enne bloccato a Milano dopo il blitz; Nasconde cocaina in cantina in via Segneri, arrestato 26enne.

Si rifugia in cantina e nasconde la cocaina nella trave, 26enne bloccato a Milano dopo il blitz - Un 26enne marocchino è stato arrestato a Milano per spaccio: nascondeva cocaina in una cantina di via Segneri. Segnala virgilio.it

Il video del blitz antidroga in una cantina di Milano, scattano le manette per un 26enne - Durante un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga a Milano, gli agenti della Squadra investigativa del commissariato Lorenteggio hanno individuato uno stabile in via Segneri come possib ... Si legge su virgilio.it