Si dà fuoco sul ponte | non ce l' ha fatta il tunisino ustionato il cordoglio

Non ce l'ha fatta, purtroppo, il tunisino che ieri si è dato alle fiamme sul ponte tra Pontecagnano Faiano e Salerno. “Non possiamo che vivere con un sentimento di profonda tristezza il tragico epilogo della vita di quest’uomo e continueremo ad essere vicini alla sua famiglia, proponendoci di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

