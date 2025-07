Si comincia il 23 agosto Il tecnico sul debutto | | Sensazioni particolari Russo | Inizio stimolante

Mister Andrea Sottil immediatamente di fronte al suo recente passato. Inizierà da Genova, contro la Sampdoria, il campionato del Modena. I blucerchiati hanno guadagnato col brivido la permanenza in cadetteria dopo il playout, discusso a dir poco, con la Salernitana disputato a fine giugno: "L’inizio mi riguarda più da vicino – ha dichiarato Sottil – è una partita come le altre ma debuttare con la Sampdoria dà sensazioni particolari. Dopo ci sarà l’Avellino, formazione che avrà grande entusiasmo e che da neopromossa si sta attrezzando nel migliore dei modi. Al rientro dalla sosta, un altro avversario tosto come il Bari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Si comincia il 23 agosto. Il tecnico sul debutto:: "Sensazioni particolari». Russo: "Inizio stimolante»

