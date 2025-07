Si cercano attori e comparse | casting aperti in Friuli

Se hai sempre sognato di apparire in uno spot, questa potrebbe essere l’occasione giusta. La Quasar Corporate, casa di produzione cinematografica e pubblicitaria con sede a Pradamano, ha avviato i casting per la nuova campagna social di un noto marchio nazionale.L’annuncio è aperto a uomini. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

