Sfuma Sancho | la Juve si prende l’esterno napoletano | Ok dell’agente ora il braccio di ferro con ADL

Sfuma Sancho: la Juve si prende l’esterno napoletano Ok dell’agente, ora il braccio di ferro con ADL"> La Juventus sta vedendo sfuggirsi dalle mani Jadon Sancho. Ma la Vecchia Signora è pronta a prendersi un calciatore azzurro. La Juventus sogna Jadon Sancho, ma la trattativa rischia seriamente di complicarsi come riportato da TuttoSport. Nonostante il forte interesse dei bianconeri, il Borussia Dortmund è pronto a inserirsi con decisione e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe giĂ superato la Juve nella corsa al giocatore. Il club tedesco ha presentato un’offerta che si avvicina molto ai 18-20 milioni richiesti dal Manchester United. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sfuma Sancho: la Juve si prende l’esterno napoletano | Ok dell’agente, ora il braccio di ferro con ADL

