Intervento di soccorso a Piana di Novacco, nel Parco Nazionale del Monte Pollino, dove sette scout sono stati recuperati dai vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero. I ragazzi si trovavano in una zona particolarmente impervia e non riuscivano a proseguire in sicurezza. L'operazione è stata portata a termine senza feriti, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sette scout in difficoltà sul Pollino, salvati dai vigili del fuoco con l'elicottero