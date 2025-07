Servizi igienici davanti alla Colonia Marina | sono aperti e gratuiti

Sono installati e funzionanti i nuovi servizi igienici di fronte alla spiaggia della Colonia Marina di Follonica, a disposizione di cittadini e turisti: si tratta di un bagno di ultima generazione, autopulente e aperto gratuitamente dalle 8 alle 20. L’intervento rientra nel progetto “ Spiaggia Zero ”, portato avanti dalla giunta comunale di Follonica, volto a migliorare l’accessibilitĂ , la fruibilitĂ delle spiagge e la qualitĂ dei servizi offerti al cittadino e al visitatore durante la stagione balneare. I servizi igienici della Colonia Marina (zona ormai accessibile dal punto di vista della spiaggia, del mare e dei vari progetti rivolti ai disabili) sono attivi in tutte le loro funzioni giĂ da ieri e sono i primi di tre bagni completamente automatizzati ed autopulenti previsti lungo la costa follonichese: gli altri due troveranno spazio in viale Italia, come da progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

