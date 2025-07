Serre Popolando – Festival della Musica Popolare e delle Tradizioni Contadine

Nella line up della IV edizione, suoni e ritmi della Campania ed echi di Mediterraneo. Dal 17 al 20 agosto 2025 – Borgo San Lazzaro, Persano – Serre (SA). Manca ormai meno di un mese a Popolando – Festival della Musica Popolare e della Tradizioni Contadine. Dal 17 al 20 agosto 2025, Borgo San Lazzaro, frazione di Persano nel Comune di Serre si animerĂ per la IV edizione della rassegna che celebra le radici, la musica e la cultura popolare, nel cuore rurale della Piana del Sele. Organizzato dal Comitato Festa Borgo San Lazzaro, in occasione della festivitĂ della Madonna delle Grazie e del Sacro Cuore di GesĂą, Popolando Festival unisce fede, comunitĂ , tradizioni e sonoritĂ popolari, accogliendo il pubblico in un’atmosfera autentica e condivisa. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Serre, Popolando – Festival della Musica Popolare e delle Tradizioni Contadine

Popolando- Festival della Musica Popolare e delle Tradizioni Contadine nella line up della IV edizione, suoni e ritmi della Campania ed echi di Mediterraneo