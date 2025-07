Serie C calendario anticipi-posticipi 1ª-7ª giornata | la data di Novara-Inter U23!

Dopo i sorteggi del calendario della Serie C 20252026 di qualche giorno fa, arriva adesso l’ufficialità sulle date e gli orari delle prime sette giornate di campionato. Ecco tutti gli anticipi e i posticipi, dalla 1ª alla 7ª giornata di Serie C. Novara-Inter U23, prima partita in assoluto della neonata seconda squadra nerazzurra nel terzo campionato per ordine di importanza. SERIE C GIRONE A – CALENDARIO PRIMA GIORNATA. Alcione Milano-Triestina sabato 23 agosto ore 18 Giana Erminio-Trento sabato 23 agosto ore 18 Albinoleffe-Dolomiti sabato 23 agosto ore 21 Lecco-Ospitaletto sabato 23 agosto ore 21 Union Brescia-Arzignano sabato 23 agosto ore 21 Pergolettese-Renate domenica 24 agosto ore 18 Virtus Verona-Cittadella domenica 24 agosto ore 18 Vicenza-Lumezzane domenica 24 agosto ore 21 Pro Patria-Pro Vercelli domenica 24 agosto ore 21 NOVARA-INTER U23 lunedì 25 agosto ore 20. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serie C, calendario anticipi-posticipi 1ª-7ª giornata: la data di Novara-Inter U23!

