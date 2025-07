Serie B Mantova Andreacci è ufficiale Ora Fellipe Jack e un’altra punta

Il Mantova continua, con pazienza certosina, a preparare il mosaico in vista della nuova stagione che ha preso forma proprio nella splendida cornice di Palazzo Te. Mentre gli abbonamenti in pochi giorni hanno già superato quota 3.000 e i biancorossi hanno ripreso ad allenarsi al Sinergy Center, rimane in particolare evidenza il mercato. Il dt Christian Botturi sta completando la rosa che verrà affidata a mister Davide Possanzini. Nelle ultime ore l’arrivo di un estremo difensore esperto come Lorenzo Andrenacci, classe ‘95, ha sistemato il reparto dei portieri, individuando un vice-Festa più che affidabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B. Mantova, Andreacci è ufficiale. Ora Fellipe Jack e un’altra punta

