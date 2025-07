Serbia rissa a Novi Pazar | ucciso a coltellate un 17enne altoatesino

Articolo in aggiornamento Tragedia in Serbia dove, ieri sera, un 17enne altoatesino è stato accoltellato all'esterno di un locale a Novi Pazar, al confine con il Kosovo, al termine di una rissa violenta. Soccorso con un'ambulanza, il giovane è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Altri quattro ragazzi altoatesini sarebbero rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Serbia, rissa a Novi Pazar: ucciso a coltellate un 17enne altoatesino

