Serbia 17enne altoatesino morto accoltellato in una rissa | ipotesi violenze per proteste studentesche

Dovevano essere le vacanze da trascorrere in famiglia nella sua cittĂ in Serbia, invece il destino ha voluto che proprio nel Paese d’origine dei suoi genitori, la sua vita si spezzasse. Si tratta di quanto accaduto ad un giovane altoatesino di 17 anni che è morto accoltellato durante una lite, mentre altri ragazzi, anch’essi residenti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serbia, 17enne altoatesino morto accoltellato in una rissa: ipotesi violenze per proteste studentesche

Rissa a Novi Pazar, in Serbia: diversi accoltellati, un altoatesino di 17 anni morto - L’aggressione ieri sera. L’omicida è stato fermato. Il movente pare sia da ricercarsi in precedenti conflitti irrisolti tra gruppi locali

