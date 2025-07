Serbia 17enne altoatesino accoltellato a morte

Un giovane altoatesino di 17 anni è morto accoltellato in una lite in Serbia. La notizia viene riportata da alcuni media serbi. Si tratterebbe di un ragazzo originario del comune di Renon. Il giovane era in vacanza in Serbia con una comitiva di amici, anche loro sudtirolesi. Oltre alla vittima, tre ragazzi sarebbero rimasti feriti nella rissa, scoppiata nella cittadina di Novi Pazar, dove il gruppo si trovava in vacanza. Secondo quanto riportano i media locali, l’aggressore è stato fermato Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serbia, 17enne altoatesino accoltellato a morte

