Sequestro da ben 36,5 milioni a un’imprenditrice emiliana | beni e società anche a Modena

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bologna, che ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 36,5 milioni di euro nei confronti di una imprenditrice emiliana. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione, arriva al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sequestro di un patrimonio del valore di circa 36,5 milioni di euro nei confronti di una imprenditrice emiliana - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi in forza ai Comandi Provinciali di Roma, Milano Firenze, Venezia, Verona, Ravenna, Padova, Trevis ... Scrive nextstopreggio.it

Maxi sequestro di beni per oltre 36 milioni ad un'imprenditrice emiliana. Le indagini della guardia di finanza sfiorano Terni - Gli investigatori delle fiamme gialle hanno accertato l’esistenza di un complesso di società, formalmente intestate a soggetti compiacenti, ma di fatto “gestite” dalla donna e dai suoi due figli ... Come scrive corrieredellumbria.it