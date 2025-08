Sentieri Creativi | aperto il bando per giovani artisti under 30 di Bergamo

L’INIZIATIVA. Al via il bando per 10 giovani artisti e artiste di Bergamo e provincia. Residenza formativa dal 22 al 26 settembre in Maresana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Š Ecodibergamo.it - Sentieri Creativi: aperto il bando per giovani artisti under 30 di Bergamo

In questa notizia si parla di: bando - giovani - artisti - bergamo

Imprenditoria e lavoro, dal Comune 75mila euro nel bando per aiutare i giovani - Il Comune di Ferrara aderisce con 75mila euro ai bandi messi in campo dalla Camera di Commercio Ferrara e Ravenna per la gestione delle misure previste dal ‘Piano straordinario a sostegno per l’accesso al lavoro e la promozione del fare impresa: giovani, agenti di sviluppo economico anno 2025’.

Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord, un bando a sostegno della produzione artistica per giovani under 35 - Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord: fino al 23 maggio è possibile partecipare a “Milk (R)evolution”, iniziativa promossa da Comunica Sociale e sostenuta dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakka, rivolta a giovani artisti dai 18 ai 35 anni.

Imprenditoria e lavoro, dal Comune 75mila euro nel bando per aiutare i giovani - Il Comune di Ferrara aderisce con 75mila euro ai bandi messi in campo dalla Camera di Commercio Ferrara e Ravenna per la gestione delle misure previste dal ‘Piano straordinario a sostegno per l’accesso al lavoro e la promozione del fare impresa: giovani, agenti di sviluppo economico anno 2025’.

Sentieri Creativi: aperto il bando per giovani artisti under 30 di Bergamo; Bergamo, il programma del Festival Donizetti Opera 2025; OperaLombardia, al via la stagione 2024-2025.

Sentieri Creativi: aperto il bando per giovani artisti under 30 di Bergamo - Torna «Sentieri Creativi», il progetto promosso dalle Politiche per Giovani del Comune di Bergamo che da undici edizioni unisce la ricerca artistica alle tematiche ambientali, oggi più che mai ... Riporta ecodibergamo.it

Bergamo, al Politecnico delle Arti talenti d'estate: mostra con 22 artisti da 7 Paesi - L’esposizione, aperta fino a domenica, ospitata nella aule dell’Accademia di Belle Arti, si chiama «Culture Beat 3» ... Scrive bergamo.corriere.it