Senago rimpasto in maggioranza Cultura e scuola al nuovo assessore

Il sindaco, Magda Beretta, lo ha definito un nuovo "matrimonio politico-amministrativo". Di fatto è una nuova maggioranza politica composta dalla lista civica Beretta, Lega, Fratelli d’Italia e dall’ultima arrivata, lista civica "Vivere Senago". Con tanto di nuovo assessore in giunta, Giuseppe Sofo (ex candidato sindaco alle amministrative del 2022) che prende il posto della dimissionaria Milena Magnani. Dopo cinque mesi di dialogo e appoggio da parte della lista civica "Vivere Senago" che ha garantito la continuitĂ amministrativa politica al sindaco di centrodestra rimasto senza i numeri per andare avanti, martedì sera nel corso in consiglio comunale è stata ufficializzata la nuova maggioranza e ieri mattina il sindaco ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore Sofo ha conferito le deleghe alle culture, biblioteca, scuola e protezione civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senago, rimpasto in maggioranza. Cultura e scuola al nuovo assessore

In questa notizia si parla di: senago - maggioranza - assessore - rimpasto

