Semaforo non funzionante in viale del Fante

Da alcuni giorni il semaforo di viale del Fante (altezza stadio), all'incrocio con via CassarĂ non funziona. Si tratta di una strada in cui transitano molti tir. A quando il ripristino?. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: semaforo - viale - fante - funzionante

Incidente in viale Ofanto: scontro al semaforo tra due auto e un'ambulanza - Questa mattina, 28 maggio, si è verificato un rocambolesco incidente stradale in prossimità di un impianto semaforico, in realtà l'ennesimo in quel punto, tra viale Ofanto e via Colletta/via Maestri del lavoro.

Semaforo, che passione in viale dello Stadio a Terni: uscire dalla città è un’impresa ogni mattina - Lasciate ogni speranza, voi che percorrete viale dello Stadio a Terni dal centro verso la zona di via Bramante.

Traffico a tutte le ore del giorno in viale dello Stadio a Terni, il semaforo rosso si tinge di “giallo” - C’è una nuova versione che potrebbe spiegare i lunghissimi tempi di attesa che “ingorgano” viale dello Stadio a Terni e rendono un’odissea l’uscita dalla città dell’acciaio, soprattutto nelle ore di punta.

Semaforo non funzionante in viale del Fante.

Semaforo non funzionante in viale del Fante - Da alcuni giorni il semaforo di viale del Fante (altezza stadio), all'incrocio con via Cassarà non funziona. palermotoday.it scrive