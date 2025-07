Sei arresti per l' inchiesta sull' urbanistica a Milano | ai domiciliari Tancredi e Catella

Il giudice per le indagini preliminari di Milano Mattia Fiorentini ha disposto sei arresti nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica che vede indagato anche il sindaco della cittĂ Giuseppe Sala. In carcere Andrea Bezziccheri, imprenditore e patron della Bluestone, mentre per li altri cinque indagati sono stati indicati gli arresti domiciliari. Fra questi ci sono l'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, il fondatore di Coima Manfredi Catella, Federico Pella, ex manager della societĂ di ingegneria J+S, Alessandro Scandurra. ex componente della Commissione paesaggio del Comune e l'ex presidente della stessa Commissione Giuseppe Marinoni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

