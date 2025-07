Secondo il ministero della Sanità di Gaza guidato da Hamas 101 persone sono state uccise e 625 ferite dal fuoco delle Idf nella Striscia nelle ultime 24 ore Tra queste 81 persone sono state uccise mentre cercavano aiuti umanitari

Gaza City, 31 lug. (askanews) – Immagini dall'ospedale Al-Shifa di Gaza City dove non c'è quasi più posto per i cadaveri che arrivano all'obitorio. Secondo l'agenzia di protezione civile di Gaza, almeno 30 persone sono state uccise quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una folla in attesa di aiuti umanitari nel Nord di Gaza. Le forze israeliane hanno dichiarato di non essere a conoscenza delle vittime dell'incidente avvenuto a Nord di Gaza City il 30 luglio, mentre le Nazioni Unite hanno avvertito che le pause nell'offensiva non sono sufficienti per affrontare la crescente carestia. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, 101 persone sono state uccise e 625 ferite dal fuoco delle Idf nella Striscia nelle ultime 24 ore. Tra queste, 81 persone sono state uccise mentre cercavano aiuti umanitari

Secondo l'ONU, oltre 1,1 milioni di persone – la metà della popolazione di Gaza – sono a rischio carestia immediata.

Almeno 30 persone sono morte durante la notte in una serie di attacchi israeliani contro un campo profughi a nord di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti dell'ospedale Al Awda che ha ricevuto i corpi, per la maggior parte dilaniati

