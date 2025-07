Sebastiano Esposito Inter non solo Cagliari | spunta una nuova pretendente dall’estero! Contatti diretti con Ausilio

Sebastiano Esposito Inter, non solo Cagliari: spunta una nuova pretendente dall’estero! Ecco la squadra interessata all’attaccante. Il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dei nerazzurri, è uno dei dossier più caldi di questa sessione di mercato Inter. Dopo l’ultima esperienza in prestito all’Empoli, il centravanti cresciuto nel settore giovanile nerazzurro è nuovamente al centro delle attenzioni, con diverse squadre pronte a contenderselo per la prossima stagione. L’Inter ha aperto alla possibilità di una cessione, sia temporanea che a titolo definitivo, con l’obiettivo di monetizzare o trovare una collocazione che possa valorizzarlo ulteriormente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, non solo Cagliari: spunta una nuova pretendente dall’estero! Contatti diretti con Ausilio

In questa notizia si parla di: esposito - inter - sebastiano - cagliari

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito, ieri sera, ha chiuso la sua regular season con la maglia dello Spezia in Serie B con un gol.

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

Sebastiano #Esposito #Inter, no alla proposta del #Cagliari Vai su X

Il Cagliari non molla Sebastiano Esposito: contatti diretti con l'Inter L'affare si risolverebbe con un prestito con obbligo di riscatto, ma prima bisogna prolungare il contratto del giocatore, in scadenza con l'Inter ? Come riporta Alfredo Pedullà , si tratterebbe di u Vai su Facebook

Cagliari, si insiste su Esposito: l’Inter fissa il prezzo e la formula; L'Unione Sarda - Cagliari, assalto a Sebastiano Esposito: intensificati i contatti con l'Inter; Cagliari, avanza la trattativa con l'Inter per Sebastiano Esposito.

Calciomercato Cagliari, occhio alla concorrenza per Esposito! Una nuova compagine palesa il proprio interesse - Spunta una nuova compagine concorrente: il punto Il calciomercato è in pieno fermento e il nome di Sebastiano Esposito sta scald ... Segnala cagliarinews24.com

Esposito Cagliari, l’Inter riflette sulla richiesta per il giocatore? L’indiscrezione - Esposito Cagliari, l’Inter riflette sulle richieste per lasciar partire l’attaccante: l’indiscrezione Il Cagliari potrebbe finalmente vedere uno spiraglio di luce nella trattativa per Sebastiano Espos ... Si legge su cagliarinews24.com