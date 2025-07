Seattle Mariners Vicino al commercio per Diamondbacks Suarez

2025-07-31 17:13:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I Seattle Mariners si stanno avvicinando alla firma dell’Arizona Diamondbacks Third Baseman Eugenio Suarez in uno scambio per Tyler Locklear, Juan Burgos e Hunter Cranton, secondo un rapporto. Il primo baseman Locklear e i destrimani Burgos e Cranton seguiranno Josh Naylor ai Mariners in attesa di una revisione medica, ha detto ESPN. La mossa unirebbe Suarez e il primo base di base Naylor con Cal Raleigh, che è il favorito per essere nominato American League (AL) MVP, e il centrocampista Julio RodrĂ­guez e il outfielder Randy Arozarena. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

