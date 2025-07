"Se alcune parole dell'ex presidente russo provocano una reazione così nervosa in un presidente degli Stati Uniti così temibile, significa che la Russia ha ragione su tutto e continuerà a seguire la sua strada". Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev replicando alle affermazioni di Donald Trump. "E per quanto riguarda l''economia morta' dell'India e della Russia e l''entrata in un territorio pericoloso', beh, che si ricordi i suoi film preferiti sui 'morti viventi' e anche quanto possa essere pericolosa una 'mano morta'", aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Se reagisce così abbiamo ragione". Medvedev provoca Trump