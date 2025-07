Se Miretti non convince per il Napoli c’è l’ipotesi Fabbian ancora il Bologna – Pedullà

Il mercato del Napoli non è affatto chiuso. Dopo aver giĂ messo a segno sei operazioni in entrata: Marianucci, De Bruyne, Beukema, Lang, Lucca e Milinkovic-Savic,  prosegue la campagna di rafforzamento. Ora l’attenzione è rivolta all’innesto di un ulteriore centrocampista, che possa completare il reparto e offrire nuove soluzioni tattiche all’allenatore. Il lavoro della dirigenza continua, con nuovi sviluppi attesi nei prossimi giorni. Leggi anche: Gutierrez, Quilon (proprio lui) chiarisce: «Il Napoli parla col Girona ma non c’è ancora l’accordo» Miretti in stand-by, spunta l’opzione Fabbian per il Napoli (PedullĂ ). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Se Miretti non convince, per il Napoli c’è l’ipotesi Fabbian (ancora il Bologna) – PedullĂ

