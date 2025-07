‘Scusate se esisto! | le location a Roma del film con Paola Cortellesi e Raoul Bova

Era il 2014 quando Raoul Bova e Paola Cortellesi si sono ritrovati a lavorare sullo stesso set del film Scusate se esisto. La pellicola riscontrò molto successo tanto da incassare milioni di euro. Sapete quali sono le location del film? Molte scene sono state girate a Roma, nel cuore della città aperta. Scusate se esisto, le location di Roma presenti nel film. Il film che vede protagonisti Raoul Bova e Paola Cortellesi è stato girato principalmente a Roma. Nello specifico le location romane sono il quartiere Corviale, che l’architetto ha il compito di riqualificare. Infatti, la pellicola si ispira alla storia dell’architetta Guendalina Salimei, che ha trasformato il quartiere della periferia romana. 🔗 Leggi su Funweek.it

