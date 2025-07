Scusate se esisto! il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova stasera Rai 1

Il film è ispirato al progetto dell'architetta italiana Guendalina Salimei per la riqualificazione del Corviale a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scusate se esisto!, il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova stasera Rai 1

In questa notizia si parla di: film - scusate - esisto - paola

Raoul Bova torna in prima serata su Rai 1, stasera in tv la commedia Scusate se esisto con Paola Cortellesi: trama e cast; Scusate se esisto, la storia vera a cui è ispirato il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova; Scusate se esisto! in prima serata una commedia divertente su Rai 1.

Scusate se esisto!, il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova stasera Rai 1 - Va in onda su Rai 1 stasera, giovedì 31 luglio, la commedia Scusate se esisto! Da gazzetta.it

Raoul Bova torna in prima serata su Rai 1, stasera in tv la commedia Scusate se esisto con Paola Cortellesi: trama e cast - Raoul Bova torna su Rai 1 con la commedia insieme a Paola Cortellesi intitolata Scusate se esisto! Scrive corrieredellumbria.it