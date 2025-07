Una convezione che conferma l’attenzione per le scuole private (foto d’archivio). La giunta comunale di Bondeno ha ribadito nei giorni scorsi l’impegno a sostenere le scuole dell’infanzia gestite da enti privati senza fini di lucro presenti sul territorio comunale, approvando con una delibera le linee di indirizzo per la convenzione. Questa decisione sottolinea il ruolo cruciale che le scuole paritarie svolgono nell’offerta formativa locale, in particolare per la fascia d’età 3-6 anni. Nonostante l’offerta formativa pubblica, la vastità e le peculiarità del territorio di Bondeno rendono insufficiente la sola copertura statale per soddisfare la domanda di accesso alla scuola dell’infanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuole dell’infanzia private. Un sostegno di 26mila euro