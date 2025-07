Scuola via libera alla riforma di Valditara | voto in condotta ed esame di cittadinanza cosa cambia

Pugno di ferro di Giuseppe Valditara. Il Consiglio dei Ministri ha approvato¬†in via definitiva i regolamenti che riformano il voto di¬†condotta e la disciplina della valutazione degli studenti della¬†scuola secondaria, dopo i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Stato. Le misure - fa sapere il ministero -¬†saranno pienamente operative a partire dall'anno scolastico 20252026, segnando un punto fermo nella costruzione di una¬†scuola fondata sulla responsabilit√† e sul merito. "√ą un segnale forte e chiaro: nella¬†scuola¬†italiana il rispetto per la persona e per le istituzioni √® imprescindibile. Con questa riforma, il voto di¬†condotta¬†torna a essere un importante strumento educativo per far crescere cittadini responsabili e consapevoli". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Scuola, via libera alla riforma di Valditara: voto in condotta ed "esame di cittadinanza", cosa cambia

Maturità, da Meloni a Valditara passando per Chiara Ferragni: sapete che voto hanno preso? - Cantanti, giornalisti, atleti e politici. Ecco chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio alla prova dell'esame di Stato

Maturit√†, la protesta di Pietro all‚Äôorale: ‚ÄúRiducetemi il voto a 60/100‚ÄĚ. Lettera al Ministro Valditara contro il sistema scolastico e la valutazione numerica - Un maturando di un liceo di Roma, Pietro, 19 anni, ha chiesto ufficialmente al Ministro dell‚ÄôIstruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di decurtare il proprio voto dell‚Äôesame di maturit√† al minimo legale di 60 centesimi.

Studente al ministro Valditara: “Rifiuto il voto alla maturit√†, sistema scolastico √® cieco e alienante” - Maturando rifiuta il voto alla maturit√† e scrive al ministro Valditara per protesta: "Me lo riduca a 60 centesimi".

