Scuola due rimandati a settembre su tre vanno a ripetizioni | spendono in media 287 euro

A sorpresa le lezioni private estive non riguardano solo chi ha ricevuto un debito in pagella: sempre più ragazzi, perfino tra i promossi, si rivolgono a un tutor per colmare lacune e prepararsi al meglio al nuovo anno scolastico. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Scuola, due rimandati a settembre su tre vanno a ripetizioni: spendono in media 287 euro

In questa notizia si parla di: scuola - rimandati - settembre - vanno

Scuola, rimandati con il 6 in condotta. La bozza del dpr approda al Cdm - Roma, 29 luglio 2025 – Con il 6 in condotta si verrà “rimandati a settembre” (come si diceva una volta).

CdM approva riforma del voto, stretta del Governo su condotta a scuola: promossi con 7, con il 6 rimandati e “elaborato su educazione civica” - La riforma riguarderà sia le scuole medie che quelle superiori. L’intento, come evidenziato dal ministro Valditara, è quello di “promuovere una scuola autorevole, capace di formare cittadini responsabili” Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva la riforma del voto di condotta

Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Valditara: Finora significava stare a casa, ora più scuola per chi fa il bullo; Scuola, ecco tutte le novità da settembre su condotta e sospensioni; Bocciati con 5 e rimandati a settembre con il 6 in condotta: i provvedimenti di Valditara.

Scuola, via libera alla riforma del voto in condotta: cosa succede da settembre a chi prende 6 in pagella - Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi in via definitiva i regolamenti che riformano il voto in condotta per gli studenti delle scuole secondarie ... Da fanpage.it

Scuola, via libera al voto in condotta: promossi con il 6, ma servirà un tema di cittadinanza attiva - Con il 5 scatta la bocciatura, con la sufficienza si viene rimandati a settembre, con il 7 si è salvi ... Lo riporta repubblica.it