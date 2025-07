Scuola di Roveleto nuove critiche dalla minoranza | Costi in aumento e problemi strutturali

«La nuova scuola di Roveleto, inaugurata nel 2021 e presentata come simbolo di efficienza e innovazione, continua a sollevare forti perplessità». A puntare il dito sono ancora una volta i consiglieri di minoranza del Comune di Cadeo che denunciano malfunzionamenti strutturali, costi crescenti e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: scuola - roveleto - minoranza - costi

Scuola di Roveleto, nuove critiche dalla minoranza: «Costi in aumento e problemi strutturali»; Scuola elementare, Rinnoviamo Cadeo chiede le dimissioni di Bricconi; “Sempre aperti i cancelli della scuola di Roveleto, è per far vedere che il cantiere procede?”.