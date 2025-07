Scuola concorso da rifare per 193 insegnanti | la Commissione ha usato la tabella di valutazione sbagliata

Gli insegnanti (193) delle Marche che hanno svolto la prova del concorso Pnrr2 indetto per infanzia e primaria dovranno rifare l’orale per un “vizio” della Commissione nella valutazione. L’ufficio scolastico regionale, presieduto da Antonella D’Amico, ha sospeso, con un comunicato ufficiale, la validitĂ della graduatoria pubblicata. Una tegola che è caduta sulla testa dei 193 docenti che ora dovranno attendere la nuova data per tornare davanti alla Commissione. L’errore della Commissione: tabella di valutazione sbagliata – Gli uffici periferici del ministero non hanno spiegato nero su bianco quale sia stato lo sbaglio ma secondo le voci raccolte tra i maestri e dal segretario regionale della Flc Cgil Antonio Renga, sarebbero state usate le tabelle di valutazione dell’orale per l’infanzia alla primaria senza che nessuno se ne accorgesse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

