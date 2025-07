Scuola | 6 in condotta scatta l’esame di cittadinanza E in qualche caso l’invio a lavori solidali

Una volta si racchiudeva tutto in una materia: educazione civica. Ora il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, va piĂą a fondo: stabilisce che con il 6 in condotta bisognerĂ sostenere l'esame di cittadinanza per potersi guadagnare l'accesso alla classe successiva. Con l'approvazione definitiva dei regolamenti in Consiglio dei ministri prende ufficialmente il via la riforma sul voto in condotta.

Dal 2025/2026 chi prende 6 in condotta non potrĂ piĂą accedere direttamente alla classe successiva: dovrĂ superare un esame di cittadinanza attiva, collegato ai motivi del voto. Con il 5 si viene invece direttamente bocciati.

Con il 6 in condotta bisognerĂ sostenere l'esame di cittadinanza per potersi guadagnare l'accesso alla classe successiva: prende ufficialmente il via la riforma sul voto in condotta per gli studenti di medie e superiori

