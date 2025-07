Scotte il ricordo del trapianto | Nove anni fa qui sono rinato

Siena, 31 luglio 2025 – Nove compleanni in una nuova vita: Tommaso Scarabelli sta per avvicinarsi alle due cifre e festeggia con torta e spumante alle Scotte i nove giri della terra che ha compiuto con il suo nuovo polmone, trapiantato proprio dai professionisti dell’ospedale senese. La storia di Scarabelli è quella di un uomo che ha sviluppato una grave insufficienza respiratoria all’etĂ di 47 anni, a causa di una rara fibrosi polmonare da esposizione ambientale e curato poi da un trapianto. Per il nono compleanno dal giorno dell’operazione, di fatto l’inizio di una nuova Scarabelli ha offerto una torta e lo spumante ai medici dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

